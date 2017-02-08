В Саранске 12 февраля из-за "Лыжни России - 2017" изменят маршруты городских автобусов

В Саранске в ближайшее воскресенье, 12 февраля, временно изменится схема движения некоторых автобусов. Изменения коснутся маршрутов №20 и №34, сообщили в администрации Саранска. Связано это с проведением всероссийской гонки "Лыжня России - 2017".

Так, с 9 часов утра до 15 часов дня будет закрыт проезд по ул. Энгельса (от пересечения с ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург) и ул. Р. Люксембург (от ул. Энгельса до поворота на Зеленую рощу). В результате этого автобусный маршрут №20 будет двигаться по троллейбусному маршруту №15 (ул. Гагарина – Ульянова - Энгельса - пр. 50 лет Октября).

Автобус №34 будет осуществлять движение по ул. Ульянова и Энгельса (без заезда к Санаторию "Саранский"). Остальную часть маршрута изменения не коснутся.

Источник: adm-saransk.ru