В Саранске будут определять "Лучшего предпринимателя - 2017"

В Саранске 13 февраля стартует конкурс "Лучший предприниматель – 2017". Участие в нем могут принять представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Саранска и осуществляющие свою деятельность более двух лет, сообщили в администрации краевой столицы.

Победители будут выявляться в нескольких номинациях: "Производство", "Эффективные инновации и новые технологии", "Транспорт и услуги автосервиса", "Торговля", "Общественное питание", "Молодой предприниматель" и "Услуги" (обучение, маркетинг, аудит, услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, быта, культуры, спорта, туризма и др.).

Как сообщалось ранее, в Саранске в ближайшее воскресенье, 12 февраля, временно изменится схема движения некоторых автобусов. Связано это с проведением всероссийской гонки "Лыжня России - 2017".

Источник: adm-saransk.ru