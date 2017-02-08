Владимир Волков укрепляет свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Глава Мордовии Владимир Волков поднялся на 28-е место в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации. Таким образом, руководитель региона-13 закрепился в группе губернаторов с сильным влиянием. Рейтинг опубликовало агентство политических и экономических коммуникаций.

Тройка лидеров списка не изменилась по сравнению с декабрем 2016 года. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте расположился руководитель Чечни Рамзан Кадыров, на третьем - глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования.

Как сообщалось ранее, Владимир Волков в ходе XVI съезда "Единой России", который прошел в Москве 21 и 22 января, был избран в Высший совет партии.