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Глава МВД Мордовии нанес визит бойцам, служащим на Северном Кавказе

Глава МВД Мордовии нанес визит бойцам, служащим на Северном Кавказе

Глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев побывал на месте дислокации сводного отряда полиции МВД по РМ на Северном Кавказе. В ходе визита Арсентьев пообщался с бойцами, проверил материально-техническую оснащенность, передал посылки от их родных и близких, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Кроме того, глава республиканского ведомства поздравил полицейских с наступающим Днем защитника Отчества, вручил отличившимся сотрудникам специальные звания и пожелал успешного возвращения домой.

Как сообщалось ранее, всероссийская акция "Студенческий десант" добралась и до Мордовии. В рамках мероприятия студенты Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева побывали в экспертно-криминалистическом центре регионального МВД.

 


Источник: 13.мвд.рф