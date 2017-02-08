Глава МВД Мордовии нанес визит бойцам, служащим на Северном Кавказе

Глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев побывал на месте дислокации сводного отряда полиции МВД по РМ на Северном Кавказе. В ходе визита Арсентьев пообщался с бойцами, проверил материально-техническую оснащенность, передал посылки от их родных и близких, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Кроме того, глава республиканского ведомства поздравил полицейских с наступающим Днем защитника Отчества, вручил отличившимся сотрудникам специальные звания и пожелал успешного возвращения домой.

Как сообщалось ранее, всероссийская акция "Студенческий десант" добралась и до Мордовии. В рамках мероприятия студенты Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева побывали в экспертно-криминалистическом центре регионального МВД.

Источник: 13.мвд.рф