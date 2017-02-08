Житель Саранска отдал аферистам 75 тысяч рублей, пытаясь продать запчасти в интернете

Очередной жертвой интернет-мошенников стал 40-летний житель Мордовии. По его словам, он попался "на удочку" аферистов, пытаясь продать запчасти для автомобиля на сайте бесплатных объявлений.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, вскоре после размещения объявления продавцу позвонил потенциальный покупатель и заявил, что хотел бы внести предоплату за товар на банковскую карту. Для этого звонивший попросил потерпевшего продиктовать ему данные банковской карты. Продавец назвал необходимую информацию и спустя какое-то время получил уведомление, что с его счета пропали 75 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка. Полицейские пытаются вычислить мошенников.

Источник: 13.мвд.рф