У скандального жителя Белозерья Ильдара Кадеева в машине найдены граната и пистолет

Житель Белозерья Ильдар Кадеев второй раз за неделю попал в поле зрения правоохранителей Мордовии. Ранее его арестовали по делу о даче взятки начальнику Ичалковского ГАИ Ринату Мангутову. Теперь же в его автомобиле BMW 730 были найдены граната с запалом, пистолет "Макарова" и 10 патронов.

Кроме того, в куртке Кадеева полицейские обнаружили синтетические наркотики. Судя по всему, курительная смесь использовалась задержанным в личных целях. На Кадеева заведены уголовные дела о незаконном приобретении и хранении оружия и наркотиков.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала жителя Атяшевского района. В ходе личного досмотра полицейские выявили и конфисковали у мужчины самодельное дульнозарядное огнестрельное оружие.

Источник: 13.мвд.рф