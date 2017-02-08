В СИЗО Мордовии повесился заключенный, которого обвиняли в изнасиловании малолетней

В одном из СИЗО Зубово-Полянского района Мордовии произошло ЧП – повесился заключенный, который был конвоирован из СИЗО УФСИН для проведения судебного заседания по уголовному делу. На данный момент известно, что погибшим оказался 55-летний житель Яваса, который проходил подозреваемым по делу об изнасиловании, передает пресс-служба МВД по РМ.

В региональном Следкоме заявили, что тело заключенного было найдено в ночь на 1 февраля. Мужчина обвинялся в половом преступлении в отношении малолетней девочки. Не исключено, что ему "помогли" уйти на тот свет.

В настоящее время по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.