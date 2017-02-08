Мордовский борец Георгий Бокучава победил на турнире памяти Бориса Гуревича в Москве

Борец греко-римского стиля из Мордовии Георгий Бокучава одержал победу на международном турнире памяти чемпиона Олимпийских игр Бориса Гуревича. Соревнования прошли в Москве, их участниками стали около 500 спортсменов.

Бокучава выступал в весовой категории до 76 кг. На пути к триумфу он провел три схватки и все их завершил досрочными победами.

Добавим, что по итогам данного турнира будет сформирована юношеская сборная страны.

Как сообщалось ранее, в декабре 2016 года Георгий победил на всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова. Соревнования прошли в Туле.

Источник: Минспорта РМ