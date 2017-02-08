Тренер фигуристов Мишин: Наша группа отправится на Финал Кубка России в Саранск в полном составе

Известный тренер фигуристов Алексей Мишин рассказал, как его подопечные готовятся к Финалу Кубка России. Турнир пройдет в Саранске с 13 по 17 февраля.

"Наша группа отправится на Финал Кубка России в полном составе – и Лиза Туктамышева, и Лиза Нугуманова, и Софья Самодурова, и Саша Петров, и Артур Дмитриев. У Петрова еще плановый визит на турнир в Софию, где ему надо добрать технический минимум для выступления на юниорском чемпионате мира. Речь о сумме баллов именно за первую оценку в короткой и произвольной программах", - рассказал Мишин.

Ранее фигурист Сергей Воронов заявил, что планирует выступить в финале Кубка России сезона-2016/17, который пройдет в Саранске.

Источник: rsport.ru