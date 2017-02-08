В Саранске поймали 18-летнего парня, укравшего светодиодные таблички и ручки от окон из подъезда

Полиция Саранска задержала мелкого воришку, который обчистил подъезд одной из многоэтажек города. Добычей преступника стали светодиодные таблички, ручки от пластиковых окон и информационных стендов.

Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, правоохранители быстро вышли на след 18-летнего парня и арестовали его. По предварительным данным, безработный утащил все это добро из подъезда просто из хулиганства. Свою вину задержанный отрицать не стал.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, очередной жертвой интернет-мошенников стал 40-летний житель Мордовии. По его словам, он попался "на удочку" аферистов, пытаясь продать запчасти для автомобиля на сайте бесплатных объявлений.

Источник: 13.мвд.рф