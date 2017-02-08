Православная молодежь Мордовии едет на Спартакиаду в Ижевск

Активисты Союза православной молодежи Мордовии станут участниками молодежной Спартакиады, которая пройдет в Ижевске с 17 по 19 февраля. Всего в столицу Удмуртии отправятся 5 представителей региона-13 в возрасте от 18 до 30 лет.

Спортсмены Мордовии поучаствуют в лыжных гонках на дистанции в 3 и 5 километров, а также в соревнованиях по спортивному ориентированию и шорт-треку.

"Наши волонтеры уделяют большое внимание здоровому образу жизни. Достаточно сказать, что Союз объединяет несколько спортивных клубов. Представители СПММ, которые поедут в Ижевск, находятся в прекрасной спортивной форме", - сообщила председатель Союза православной молодежи РМ Ольга Зеткина.

Источник: izvmor.ru