В Саранске погасили почтовые марки с символикой ЧМ-2018

Во вторник, 7 февраля, в здании Главпочтампта Саранска состоялось торжественное гашение блока почтовых марок с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года. Участие в значимом мероприятии приняли юные футболисты и тренеры МЦПЮФП-Мордовии, сотрудники "Почты России", волонтеры и обычные гости.

С помощью специальных штемпелей процесс гашения марок осуществили директор Мордовского филиала ФГУП "Почта России" Вячеслав Макейчев, старший тренер по методической работе МЦПЮФП-Мордовии Сергей Савочкин и финалисты чемпионата России среди юношей 2001 г.р. Александр Федак и Николай Бояркин.

"Желаю процветания талисману. Данная процедура является доброй традицией перед проведением Чемпионатов мира, и я очень рад, что имею честь в этом поучаствовать", - сказал Савочкин.

Все участники мероприятия получили памятные подарки.

Источник: izvmor.ru