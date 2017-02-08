Житель Мордовии остался недоволен поездкой на такси и отобрал машину у женщины-водителя

Жительница Большеберезникого района Мордовии обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее отобрали машину. По словам потерпевшей, она работает в службе такси. Приняв заказ от диспетчера, вскоре женщина посадила в салон двух парней.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, во время поездки один из парней потребовал остановить машину, так как ему не понравился стиль вождения потерпевшей. До пункта назначения он захотел доехать самостоятельно. Угрожая ножом хозяйке авто и своему приятелю, злоумышленник высадил их, сел за руль автомобиля и уехал.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 25-летний ранее судимый молодой человек. Вскоре его задержали сотрудники ДПС. Свою вину парень не отрицает.

Источник: 13.мвд.рф