В Саранске ночью произошел пожар на улице Гожувская

В ночь на 8 февраля в Саранске произошел очередной пожар, в котором пострадал человек. Инцидент случился в 00:38 ночи в одной из квартир дома по улице Гожувская, сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания. Также не сообщается, в каком состоянии находится пострадавший. Все обстоятельства произошедшего инцидента устанавливаются.

Как сообщалось ранее, стали известны подробности смертельного пожара, который произошел 7 февраля в саранском поселке ТЭЦ – 2. Напомним, что на улице Кооперативная загорелся жилой дом. В результате инцидента погиб один человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru