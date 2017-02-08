Саранск ждет прибытия 30 саратовских троллейбусов

30 новых троллейбусов, которые Саранск получит в апреле 2017 года в рамках подготовки к ЧМ-2018, прибудут из города Энгельс Саратовской области. Именно там расположен легендарный завод "ТролЗа", который уже много лет производит данные транспортные средства.

Отмечается, что все троллейбусы будут низкопольными, а благодаря панорамным стеклам из салона будет открываться отличный обзор. Кроме того, каждый троллейбус будет оснащен системой климат-контроля.

Как уже сообщалось ранее, в столице Мордовии троллейбусы очень популярны и востребованы. Они перевозят несколько тысяч пассажиров в день.

Напомним также, что волонтерами Оргкомитета "Россия-2018" в Саранске станут 1300 человек.

Источник: izvmor.ru