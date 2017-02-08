Житель Мордовии проведет 1,5 года в колонии за незаконно вырубленные дубы

Житель Мордовии отправится в колонию за незаконную рубку деревьев. В мае 2016 года житель села Сузгарье Рузаевского района без какого-либо разрешения срубил 8 дубов. Общая сумма ущерба составила более 126 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном минлесхозе, суд приговорил нарушителя к 1 году и 6 месяцам колонии. Кроме того, мужчина должен будет в полной мере возместить нанесенный ущерб.

Как сообщалось ранее, пролетарский суд Саранска рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Маталыгина С.А., который обвиняется в нанесении травм представителю власти. Инцидент произошел ночью 14 октября 2016 года.

Источник: Минлесхоз РМ