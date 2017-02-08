Владимир Волков обсудил с главой Рузаевского района создание новых производств

Глава Мордовии Владимир Волков встретился с руководителем Рузаевского района Вячеславом Кормилицыным. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития территории, сообщает пресс-служба главы РМ.

Основной темой переговоров стало создание новых и расширение действующих производств в Рузаевском районе. Кормилицын доложил Волкову о том, какие проекты планируется реализовать в ближайшие два года. В частности, уже в этом году расширит свое производство фабрика "Рузово" - там появится 50 дополнительных рабочих мест.

В свою очередь, Владимир Волков подчеркнул, что поиск инвесторов, готовых открывать новые производства, в том числе в Рузаевском районе, остается одной из приоритетных задач и для республиканских, и для муниципальных властей. В Рузаевке подготовлено уже несколько площадок для потенциальных инвесторов.

Кормилицын также поведал, что в Рузаевке в завершающую стадию перешло создание Центра поддержки малого бизнеса. Его должны открыть уже в апреле 2017 года. Все эти проекты в общей сложности дадут жителям района несколько сотен новых рабочих мест.

Также на встрече обсуждалось развитие социальной инфраструктуры в Рузаевском районе. Кроме этого Владимир Волков обозначил перед главой района ряд задач по благоустройству города железнодорожников в преддверии ЧМ-2018.

Источник: e-mordovia.ru