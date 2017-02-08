Кубок «Снежный снайпер» - в руках самых метких четвероклашек саранской школы №24

«Ростелеком» совместно с «Лыжно-биатлонным центром Республики Мордовия», выступил организатором традиционного зимнего спортивного праздника «Снежный снайпер». Мероприятие, в котором приняли участие около 100 выпускников начальных классов саранской школы №24 вместе с родителями, прошло в рамках федерального проекта «На старт с Ростелекомом!».

В спортивном зале школы была подготовлена специальная площадка, где пять команд соревновались в беге с эстафетными палочками, в метании теннисных мячей, в скорости по прохождению через тоннель из обручей, в конкурсах по самому быстрому ведению баскетбольного и волейбольного мячей. В завершение праздника капитаны команд вместе со своими папами состязались в стрельбе за звание самого меткого снайпера. По итогам соревнований звание «Снежный снайпер» и переходящий кубок завоевала команда 4 «В» класса.

«Школьные соревнования формируют интерес к занятиям спортом, к физической культуре, к здоровому образу жизни без вредных привычек, – отметил директор школы №24 Сергей Сурайкин. – И мы очень благодарны компании «Ростелеком» за помощь в подготовке и проведении праздника, ведь именно такие спортивные мероприятия стимулируют молодое поколение к творческой и спортивной самореализации».

Все ребята в завершении спортивного праздника получили от компании «Ростелеком» мягкие игрушки, красочные футболки и другие сувениры.