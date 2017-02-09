"Мордовия" разгромила "Кызылташ" в контрольном матче

Футболисты "Мордовии" одержали уверенную победу над ялтинским "Кызылташем" в контрольном матче на сборе в Крыму. Встреча прошла в Евпатории и завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Марата Мустафина. В составе победителей отличились Станислав Захарченко, Андрей Пазин, Егор Сысуев и Павел Игнатович.

"Мордовия" – "Кызылташ" - 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 Захарченко (30), 2:0 Пазин (47), 3:0 Сысуев (70), 4:0 Игнатович (87).

"Мордовия": 1-й тайм - Леонов, Лебедев, Сабитов, Осипов, Анд. Иванов, Кренделев, В. Сысуев, Деобальд, Захарченко, Петров, Лукьянов;

2-й тайм - Калюжный, Чалов, Багаев, Е. Сысуев, Усов, Навлётов, Амбарцумян, Молодцов, Адаев, Пазин, Игнатович.

Источник: fc-mordovia.ru