Мустафин: Задачи, которые были запланированы на сбор в Евпатории, "Мордовия" выполнила

И.о. главного тренера "Мордовии" Марат Мустафин прокомментировал победу над ялтинским "Кызылташем" в контрольном матче (4:0), а также подвел итог сбора в Крыму.

"Мы остались довольны игрой. На данном этапе соперник был выбран таким образом, чтобы наши игроки, в первую очередь, прочувствовали атмосферу матча. В целом, задачи, которые были запланированы на сбор в Евпатории, мы выполнили.

У нас осталось 2 полноценных занятия, а затем нас ждет перелет на Кипр. Там у нас начнется предсоревновательный этап, задачами которого будут совершенствование командой игры, подведение всех игроков к общей форме, участие в Кубке ФНЛ и подготовка к первой официальной игре", - приводит слова Мустафина пресс-служба клуба.

Источник: fc-mordovia.ru