В "Мордовии" состоялась презентация нового футбольного клуба - ФК "Саранск"

В среду, 8 февраля, в Саранске презентовали новый футбольный клуб. Он будет носить название ФК "Саранск". Спонсором команды стал предприниматель Сергей Сиушов. Поддерживать новый коллектив обещает и администрация столицы РМ.

Состав "Саранска" будет формироваться исключительно из воспитанников мордовского футбола – такова позиция руководства. Возглавит команду Сергей Савочкин. Выступать на первых порах клуб будет одновременно в чемпионате Мордовии и третьем дивизионе футбольного первенства РФ (первенство МФС "Приволжье" среди КФК).

В списке потенциальных игроков нового футбольного клуба - около 30 фамилий. По словам Савочкина, имена некоторых возможных новобранцев на слуху у любителей футбола.

В прошлом году коллектив, составленный из воспитанников межрегионального центра, принимал участие в первенстве межрегионального футбольного совета "Приволжье", где занял 8-е место из 11 команд. Задачи на следующий сезон для нового клуба будут скорректированы позже.

Источник: info-rm.com