В 2017 году "Тотальный диктант" в Саранске вновь будут писать на площадках МГУ им. Огарева

В апреле 2017 года Саранск присоединится к международному проекту по добровольной проверке грамотности "Тотальный диктант". Впервые в столице Мордовии диктант написали в 2014 году. На протяжении двух последних лет сам диктант и подготовительные курсы к нему для всех желающих проводятся на площадках МГУ им. Н. П. Огарёва. Не станет исключением и текущий год.

Отметим, что со 2 по 5 февраля в Новосибирском государственном университете состоялась V Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта "Динамические процессы в современном русском языке". Мордовию на этом мероприятии представляли координатор Тотального диктанта в Саранске Татьяна Левинова и начальник управления по связям с общественностью Марина Куксова.

Источник: izvmor.ru