Житель Саранска выстрелил в знакомого из травматического пистолета‍

В МВД Мордовии поступило сообщение из одной из больниц Саранска о поступлении 28-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

В процессе оперативных мероприятий определено, что до получения травмы пострадавший пребывал в развлекательном заведении, где у него возник инцидент с 49-летним знакомым. Представители сильного пола вышли на улицу, где в ходе размолвки правонарушитель достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Работниками полиции устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия