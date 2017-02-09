Дети, проживающие в Доме ребенка при ИК-2, получили мягкие игрушки от главы Мордовии

В Мордовии прошла благотворительная акция, направленная на поддержку детей, которые проживают в Доме ребенка при женской исправительной колонии № 2 УФСИН России по РМ. Всем мальчикам и девочкам были вручены мягкие игрушки от главы Мордовии Владимира Волкова.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы дети здесь не чувствовали себя обделенными, ощущали себя в домашней обстановке. Особенно приятно, что о детях, чьи матери временно изолированы от общества, проявляют заботу не только сотрудники пенитенциарной системы", - сказала врио начальника колонии Елена Позднякова.

Напомним, в начале 2017 года студенческий совет МГУ им. Огарева провел традиционный новогодний благотворительный проект "Дедом Морозом может стать каждый".

Источник: 13.fsin.su