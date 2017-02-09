Инвалид из Саранска заживо сгорел на своем электроматрасе

Стали известны подробности пожара, который произошел в ночь на 8 февраля на улице Гожувской в Саранске. Согласно данным МЧС по РМ, в огне погиб инвалид.

61-летний мужчина не мог передвигаться самостоятельно. Днем он ездил на инвалидной коляске, а на ночь сиделка укладывала его на электрический матрас для лежачих больных. Именно матрас, который загорелся, и стал причиной трагедии. На данный момент неизвестно, почему именно произошло возгорание.

Мужчина смог позвонить сиделке и сообщить о происшествии, однако пока та добралась до квартиры, пламя полностью охватило кровать. Женщина, увидев огонь, вызвала пожарных, однако к моменту их прибытия инвалид был мертв.

Источник: 13.mchs.gov.ru