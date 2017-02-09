В Подмосковье задержан выходец из Мордовии, находившийся в федеральном розыске

Уроженец Мордовии задержан полицией Подмосковья. В МВД по Мособласти сообщили, что спецоперация была проведена 7 февраля возле одного из домов в поселке Старый Городок.

Как стало известно, 38-летний выходец из региона-13 находился в федеральном розыске за совершение кражи. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала мелкого воришку, который обчистил подъезд одной из многоэтажек города. Добычей преступника стали светодиодные таблички, ручки от пластиковых окон и информационных стендов.

Правоохранители быстро вышли на след 18-летнего парня и арестовали его.

Источник: МВД по Московской области