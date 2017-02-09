Федор Конюхов в попытке установить абсолютный мировой рекорд направляется в Мордовию

Знаменитый путешественник Федор Конюхов движется в сторону Мордовии на аэростате. Вместе с ним в полете находится помощник Иван Меняйло, сообщается на официальном сайте Конюхова.

В настоящее время путешественники находятся над Рязанской областью.

Отметим, что цель Конюхова – установить абсолютный мировой рекорд по длительности нахождения в воздухе на тепловом аэростате. Федору нужно продержаться вне поверхности Земли дольше 51 часа.

В марте 2015 года Конюхов, устанавливая свой очередной рекорд (который, к слову, сейчас уже побит), планировал приземлиться в Мордовии, но ветер отнес его в Нижегородскую область.

Как сообщалось ранее, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поставил Саранск в пример другим городам России.

Источник: konyukhov.ru