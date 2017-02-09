Команды Саранской и Симбирской епархий сыграют товарищеский футбольный матч в Ульяновске

Команда Саранской епархии из Инсарского района Мордовии сразится с футболистами Симбирской епархии в матче, который пройдет в Ульяновске. Игра запланирована на воскресенье, 12 февраля, и пройдет по благословению митрополита Анастасия в рамках реализации проекта Православной футбольной лиги. Начало матча – в 12:00, вход свободный.

"На этой игре Мордовию представят обычные сельские ребята. Это студенты и уже работающие молодые специалисты", – поведал диакон Свято-Феодоровского собора Саранска Иоанн Красноперов. -

Утром в день поединка активисты Симбирского молодежного движения и их единомышленники из Мордовии помолятся за Божественной литургией в Спасо-Вознесенеском кафедральном соборе. Богослужение возглавит митрополит Анастасий, который затем напутствует участников и зрителей футбольного матча.

Источник: izvmor.ru