Житель Лямбирского района, предварительно съездив в банк, подарил аферисту 24 тыс. рублей

Житель Лямбирского района Мордовии подал заявление в полицию, сообщив, что стал жертвой мошенников. По словам 27-летнего мужчины, на сайте бесплатных объявлений он нашел объявление о продаже диагностического прибора для автомобиля. Позвонив продавцу, он услышал, что тот хочет получить стопроцентную предоплату в размере 24 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, пострадавший изначально не смог перевести деньги, так как хотел сделать это через мобильное приложение, но сумма оказалось слишком большой. Тогда покупатель отправился в банк, получил там специальный код и завершил операцию. После этого он позвонил аферисту, но телефон того оказался недоступен, а сайт исчез из Интернета.

Источник: 13.мвд.рф