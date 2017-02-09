Обвиняемый в изнасиловании малолетней повесился в СИЗО РМ, услышав возможный приговор

Стали известны причины, по которым в СИЗО Зубово-Полянского района покончил с собой заключенный. Напомним, тело 55-летнего жителя Яваса Николая Кяльгина, который проходил подозреваемым по делу об изнасиловании, повесился в камере в начале февраля.

По новой информации, накануне самоубийства в суде завершились прения по уголовному делу Кяльгина. Гособвинение запросило для него наказание в виде 15 лет неволи. В эту же ночь обвиняемый свел счеты с жизнью.

Напомним, преступление Кяльгин совершил в конце 2015 года. Тогда он заглянул в гости к своей знакомой, с которой стал распивать спиртное. Когда женщина уснула, подозреваемый стал приставать к ее 7-летней дочери. Детские слезы разбудили мать, которая выгнала гостя и написала заявление в полицию.

Источник: izvmor.ru