В Саранске в течение двух дней будут ловить пьяных водителей

В Саранске 10 и 11 февраля пройдет операция "Нетрезвый водитель". Патрули ДПС будут дежурить на всей территории города, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РМ.

Сотрудники ГИБДД просят граждан не оставаться безучастными и сообщать о фактах управления транспортом в нетрезвом виде. Правоохранители обещают, что проверен будет практически каждый автомобиль.

В ГИБДД также напоминают, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения карается лишением водительских прав сроком от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, далеко не все автолюбители Саранска, выезжая на дороги города, готовы пропускать в случае необходимости "скорую помощь". К таким выводам пришли госавтоинспекторы и врачи "скорой помощи" в результате проведенной проверки в столице Мордовии.

Источник: gibdd.ru/r/13