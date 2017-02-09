В Ардатовском районе из-за мстительного мужчины без тепла остались больница, школы и дома

Большое ЧП произошло в Ардатовском районе Мордовии. В то время, когда за окном установилась лютая зима, а столбик термометра опустился до отметки -30°C градусов, сразу несколько больниц, школ и домов остались без отопления.

Как сообщает пресс-служба МВД, виновен в этом 52-летний мужчина, который перекрыл задвижки на теплотрассе и подачу газа на газораспределительном пункте. Нарушителя задержали, и он рассказал, что таким способом хотел отомстить родственникам, не пустившим его к себе домой. Однако теперь из-за подобного хулиганства страдают десятки жителей республики. В том числе, дети.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф