В Торбеево почтили память Героя СССР Михаила Девятаева

В Мордовии стартовали торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного летчика Михаила Девятаева. В среду, 8 февраля, на родине героя в Торбеево почтили его память и память девяти его товарищей, с которыми он совершил побег из фашистского концлагеря Пенемюнде в Балтийском море.

Главные торжества прошли в Доме-музее Девятаева, который построен на том самом месте, где когда-то стоял дом семьи летчика. Местные жители, школьники и гости из Саранска вспоминали подвиг Девятаева, его небывалую волю к победе и любовь к своей стране.

Как сообщалось ранее, в Мордовии разработан экскурсионный маршрут в Дом-музей Михаила Девятаева. В разработке маршрута приняли участие сотрудники Мордовского республиканского краеведческого музея.

Источник: izvmor.ru