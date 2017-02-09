Полиция Мордовии проверила граждан, склонных к семейным дебошам

В Мордовии завершилась операция "Быт". В ходе мероприятия участковые проверяли лиц, склонных к семейным дебошам.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в задачу проверяющих входила как профилактика правонарушений в семье, так и выявление тяжких преступлений, совершаемых на бытовой почве, как правило, в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого полицейские проводят рейды по выявлению фактов продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как сообщалось ранее, в Саранске 10 и 11 февраля пройдет операция "Нетрезвый водитель". Патрули ДПС будут дежурить на всей территории города.

Сотрудники ГИБДД просят граждан не оставаться безучастными и сообщать о фактах управления транспортом в нетрезвом виде.

Источник: 13.мвд.рф