МЧС учит жителей Мордовии, как безопасно сжигать чучело Масленицы

Уже совсем скоро в Саранске, как и в других городах РФ, будут отмечать всеми любимый праздник Масленницы. МЧС Мордовии напоминает, как в этот день правильно и безопасно сжигать чучело Зимы.

Во-первых, необходимо, чтобы на месте сжигания чучела находились огнетушители, а под рукой — телефон для вызова аварийных служб. Во-вторых, площадка для сжигания должна находиться в радиусе не менее 50 метров от зданий. Поджигать чучело нужно только с подветренной стороны и с помощью факела. Не использовать для поджигания легковоспламеняющиеся жидкости.

В-третьих, необходимо обеспечить подъезд аварийных служб к месту проведения мероприятия. Отдельно стоит позаботиться о безопасности детей. По окончании церемонии организаторам необходимо убедиться в отсутствии горения остатков чучела.

Источник: 13.mchs.gov.ru