В Мордовии в суд "ушло" дело о хищениях с "Рузхиммаша" на 18 млн рублей

Прокуратура Мордовии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Салахдинова. Его обвиняют в пособничестве при многомиллионных хищениях с завода "Рузхиммаш".

В материалах дела сказано, что в период с 2012 по 2015 год Салахдинов способствовал тому, что с предприятия исчезли излишки металлопроката почти на 18 млн рублей. Как удалось установить следователям, на заводе в то время действовала целая преступная группировка.

Отметим, что Салахдинов в ходе расследования заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью выполнил его условия. Судьбу мошенника будет решать Рузаевский районный суд, который должен при вынесении приговора учесть помощь обвиняемого следствию.

Источник: prokrm.ru