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Юноша из Лямбирского района скрывается от полиции после нанесения тяжкого вреда здоровью

Юноша из Лямбирского района скрывается от полиции после нанесения тяжкого вреда здоровью

Уроженец Лямбирского района Мордовии Тимур Аитов разыскивается по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, юноше в прошлом году исполнилось лишь 18 лет. Состав преступления, в котором обвиняют юношу, неясен.

Приметы: на вид 20-21 год, рост 170 см., худощав, волосы темные, стрижка короткая, глаза темные, лицо овальное.

"При получении информации о местонахождении гражданина просьба позвонить по телефонам.: 29-90-39 (д/часть) или 02", – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии объявила в розыск уроженку Саранска Шаталову Татьяну Владиславовну. Разыскиваемая подозревается в незаконном сбыте наркотических средств.


Источник: 13.мвд.рф