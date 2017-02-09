Юноша из Лямбирского района скрывается от полиции после нанесения тяжкого вреда здоровью

Уроженец Лямбирского района Мордовии Тимур Аитов разыскивается по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, юноше в прошлом году исполнилось лишь 18 лет. Состав преступления, в котором обвиняют юношу, неясен.

Приметы: на вид 20-21 год, рост 170 см., худощав, волосы темные, стрижка короткая, глаза темные, лицо овальное.

"При получении информации о местонахождении гражданина просьба позвонить по телефонам.: 29-90-39 (д/часть) или 02", – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии объявила в розыск уроженку Саранска Шаталову Татьяну Владиславовну. Разыскиваемая подозревается в незаконном сбыте наркотических средств.

Источник: 13.мвд.рф