Владимир Волков открыл уникальный детский технопарк в Мордовии

В среду, 8 февраля, в Мордовии состоялось открытие детского технопарка. Участие в церемонии принял и глава региона Владимир Волков.

Новый центр является самым оснащенным детским технопарком на всей территории России. Например, только в Саранске есть лаборатория по лазерным технологиям. Общая сумма, направленная на обустройство центра, - 80 млн рублей. Большая часть этих средств выделена из федерального бюджета.

"Мы сегодня завершаем создание инновационной структуры, которая охватывает все поколения, с самого раннего детства. Пройдя здесь обучение, молодой человек может идти работать на завод или в вуз - получать следующее уровень образования.

В ближайшем будущем должны быть созданы филиалы детского технопарка по всей республике. Это задача Министерства образования и Министерства промышленности, науки и новых технологий", - подчеркнул Волков.

Источник: izvmor.ru