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Мордовский борец стал бронзовым призером чемпионата России среди глухих

Мордовский борец стал бронзовым призером чемпионата России среди глухих

Борец из Мордовии Алексей Воронов завоевал бронзовую медаль чемпионата России по греко-римской борьбе среди глухих, который прошел во Владимире. Тренер спортсмена Николай Слесарев поведал, что его подопечный выступал в весовой категории до 66 кг и на пути к награде провел 4 схватки.

Первый поединок Воронов выиграл по очкам, но в двух следующих потерпел поражение и вынужден был сражаться за третье место. Первый период заключительной схватки закончился вничью, но во втором Воронов заметно прибавил и одержал убедительную победу.

По итогам чемпионата Алексей был включен в состав сборной России для участия в Сурдлимпийских играх, которые пройдут летом 2017 года в Турции.


Источник: izvmor.ru