ГИБДД Саранска поймала 7 автолюбителей, которые разговаривали по телефону за рулем

В Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Мобильник". В ходе акции инспекторы наблюдали за водителями, которые разговаривают по телефону за рулем, с помощью видеокамер, снимая все разговоры нарушителей, передает пресс-служба ГИБДД РМ.

Некоторые нарушители находили весьма убедительные отговорки совершенным нарушениям. Так, один из них заявил, что опаздывает на встречу, в связи с чем ему нужно было сделать срочный звонок. А автоледи за рулем "Тойоты"рассказала, что большую часть своего времени проводит в автомобиле, поэтому здесь же делает звонки и обдумывает планы.

Впрочем, от наказания не ушел ни один нарушитель. На каждого из них были составлены административные протоколы. Всего за 2 часа операции штрафы на сумму 1500 рублей каждый были выписаны семи несознательным гражданам.

Источник: gibdd.ru/r/13