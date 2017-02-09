ВГИК впервые проведет летнюю Международную киношколу в Мордовии

Руководство Всероссийского государственного института кинематографии вынашивает план по проведению в Мордовии IX летней Международной киношколы. Стоит отметить, что именно из региона-13 родом легендарный фронтовой кинооператор Владимир Сущинский, который также заканчивал ВГИК.

Прежде летние Международные киношколы, организуемые ВГИКом, работали в Калининградской области, Азове, Казани, Ярославле, Владимире, Петрозаводске и 1 раз - в Москве. Участниками данных мероприятий становятся начинающие кинорежиссеры и операторы, сценаристы. Они узнают о тайнах кинопроизводства от ведущих мастеров кино Европы и России.

13 февраля в Саранск приедет представительная делегация ВГИКа во главе с ректором, членом Совета по культуре при Президенте РФ Владимиром Малышевым. В рамках визита будут обсуждаться сроки и детали организации, и проведения летней Международной киношколы.

Источник: izvmor.ru