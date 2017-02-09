Министр образования РМ просит наладить транспортное сообщение с детским технопарком в Саранске

Детский технопарк, который открылся в Саранске 8 февраля, сможет ежегодно обучать тысячи школьников Мордовии. Работать новый центр будет без выходных. Расписание на будние дни составлено таким образом, чтобы не мешать урокам в школе.

В то же время педагоги детского технопарка отмечают проблему, связанную с расположением центра. Он находится в здании АУ "Технопарк-Мордовия" на улице Лодыгина, куда крайне неудобно добираться из микрорайонов.

"Детский технопарк расположен в отдалении от городской инфраструктуры, и нас это беспокоит. А ведь школьники будут ездить сюда ежедневно. Обращаемся к городским властям с просьбой пустить дополнительные маршруты из микрорайонов Саранска до Технопарка. Кроме того, на этой остановке нужен светофор. Ведь на этом участке интенсивное движение транспорта, а детям нужно переходить дорогу", - заявил министр образования РМ Евгений Маркачев.

Источник: izvmor.ru