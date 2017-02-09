В Саранске и Рузаевке поймали трех наркоманов с "синтетикой"

За последние несколько дней в Мордовии задержали трех человек, у которых были обнаружены наркотики. Двое из них попались в руки правоохранителям в Саранске.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, у парочки из столицы РМ при себе имелись бумажные свертки с "синтетикой" общей массой 0,96 гр. Еще одного преступника поймали в Рузаевке. Патруль ДПС остановил машину для проверки. В ходе досмотра у 20-летнего пассажира был найден пакетик с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой 0,29 гр. Задержанный пояснил, что недавно забрал так называемую "закладку" в соседнем городе.

Вся троица единогласно заявила, что приобрела наркотики в Интернете для личного пользования.

Источник: 13.мвд.рф