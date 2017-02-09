В Рузаевке фальшивой купюрой в 1000 рублей расплатились в продуктовом

Очередная поддельная купюра была обнаружена в Саранске. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, служащие одного из банков обратились в ОВД и рассказали, что заподозрили в одной из банкнот, поступивших в учреждение, подделку.

Прибывшие на место происшествия оперативники изъяли банкноту номиналом 1000 рублей, серии оП № 9102526, образца 1997 года (модификации 2004 года). Она поступила в банк из одного из продуктовых магазинов Рузаевки. По данному факту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии изъяли очередную фальшивую купюру. Информация об обнаружении фальшивки поступила в саранскую полицию из управления инкассации.

Источник: 13.мвд.рф