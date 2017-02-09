Конфликт двух жителей Мордовии из-за службы в армии закончился убийством

Следователи СКР по Нижегородской области завели уголовное дело на уроженца Мордовии, который подозревается в убийстве близкого товарища. Трагедия произошла в деревне Бральгино Чкаловского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нападавший и его жертва, проживавшие в Мордовии, были знакомы – они дружили с детства. В Нижегородской области они гостили у своего знакомого, которому помогали в домашних и строительных работах. Стоит отметить, что троица не баловала себя алкоголем.

Тем не менее в один из дней между подозреваемым и жертвой произошла ссора из-за службы в армии. Каждый из участников конфликта заявлял, что именно он проходил службу в самом лучшем роде войск. Когда аргументы закончились, один из оппонентов схватился за нож и нанес своему приятелю смертельные ранения.

Источник: СКР по Нижегородской области