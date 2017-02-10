В Саранске осталось не приватизированным почти 10 % жилья

В Саранске на 1 февраля 2017 года осталось не приватизированным 10,4% жилого фонда.

В целом за период приватизации городского жилищного фонда г.о. Саранск с апреля 1992 года по 31 декабря 2016 года в собственность граждан в порядке приватизации было отдано чуть более 86 тысяч жилых помещений.

Напомним, что Госдума РФ на заседании в среду приняла во 2-м чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилища. В 3-м окончательном чтении законопроект о бессрочности бесплатной приватизации будет рассмотрен 10 февраля. Как ожидается, Совет Федерации проанализирует законопроект на пленарном заседании 15 февраля.

Источник: izvmor.ru