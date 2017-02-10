Рузаевские полицейские раскрыли кражу в поезде "Москва-Тольятти"

Работники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте раскрыли кражу телефонного аппарата, совершенную еще в октябре 2015 года.

Напомним, что тогда у 27-летнего пассажира поезда "Москва-Тольятти" исчез дорогостоящий мобильный телефон. Среди обвиняемых была его спутница, 62-летняя жительница Ульяновской области, которая вышла ночью на одной из станций. Представители полиции наведались к ней в гости, однако женщина заявляла, что непричастна к данному правонарушению.

Но, как оказалось позже, кражу все-таки осуществила она. Мобильный телефон был найден у ее дочери. По словам женщины, она даже не подозревала о его преступном происхождении.

Пожилая женщина полностью признала собственную вину и искренне раскаялась в совершенном. Однако ей все же предстоит ответить за кражу перед судом, который состоится в ближайшее время.

Источник: izvmor.ru