Житель Саранска ответит за оскорбление представителя власти

Прокуратура Мордовии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николаева Е.П, обвиняемого в оскорблении представителя власти.

Сообщается, что утром 22 ноября 2016 года Николаев, прогуливаясь около дома № 99 по ул. Гагарина, в присутствии прохожих оскорбил полицейского.

Теперь судьбу гражданина решит Октябрьский суд Саранска.

Ранее сообщалось, что работники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте раскрыли кражу телефонного аппарата, совершенную еще в октябре 2015 года.

Напомним, что тогда у 27-летнего пассажира поезда "Москва-Тольятти" исчез дорогостоящий мобильный телефон. Среди обвиняемых была его спутница, 62-летняя жительница Ульяновской области, которая вышла ночью на одной из станций.

Источник: izvmor.ru