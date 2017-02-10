Житель Саранска избил свою сожительницу

В МВД Мордовии поступило сообщение из одной из больниц Саранска о поступлении 31-летней женщины с переломом левой височной кости и множественными ушибами.

В процессе оперативных мероприятий работниками полиции установлены обстоятельства получения травмы и личность подозреваемого в причинении вреда здоровью девушки. Им выявился ее 28-летний ранее судимый сожитель.

Согласно предварительным сведениям, к пострадавшей за помощью обратился незнакомый гражданин, девушка поделилась данной информацией с собственным другом, который приревновал ее и нанес телесные повреждения.

Свою вину злоумышленник не отрицает. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия