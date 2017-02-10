Будущие психологи Мордовии отправятся на окружной этап соревнований "Человеческий фактор"

Студенты-психологи Историко-социологического института выиграли региональный этап всероссийских состязаний "Человеческий фактор".

Сообщается, что команда "Фактор X" в составе Марины Измалкиной, Владимира Чибиркина и Марии Юдиной благополучно справились с абсолютно всеми тестовыми задачами. Теперь же победителей ожидает следующий этап состязаний, который будет в марте в Нижнем Новгороде.

Напомним, что конкурс "Человеческий фактор" проводятся МЧС России с целью обучения молодёжи оказывать психологическую помощь и первую помощь жителям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и иных состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

Источник: izvmor.ru